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Российские артиллеристы накрыли огнем позицию ВСУ в районе Спорного

11:55 05.10.2023
По данным ведомства, была уничтожена позиция 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Артиллеристы «Южной» группировки войск накрыли огнем позицию противника в районе Спорного. Кадры ударов обнародовало Министерство обороны России.

Как сообщает ведомство, наши бойцы уничтожили позицию 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

В конце сентября Минобороны также показывало кадры разгрома позиций украинских националистов под Спорным. Успешный удар нанесли артиллеристы «Южной» группировки войск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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