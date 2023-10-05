Российские артиллеристы накрыли огнем позицию ВСУ в районе Спорного
По данным ведомства, была уничтожена позиция 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Артиллеристы «Южной» группировки войск накрыли огнем позицию противника в районе Спорного. Кадры ударов обнародовало Министерство обороны России.
Как сообщает ведомство, наши бойцы уничтожили позицию 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.
В конце сентября Минобороны также показывало кадры разгрома позиций украинских националистов под Спорным. Успешный удар нанесли артиллеристы «Южной» группировки войск.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.