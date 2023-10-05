Стали известны подробности инцидента с ножом в школе на востоке Москвы

В результате инцидента никто не пострадал, с семьей ребенка проведена профилактическая беседа.

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Учеников одной из школ на востоке Москвы пришлось эвакуировать. Виновником переполоха стал пятиклассник, который сначала мешал учителю вести урок, а потом достал из портфеля похожий на нож предмет и стал им размахивать.

«Педагогу пришлось вывести всех учеников из класса и пригласить к мальчику социального педагога. Администрация школы оперативно связалась с родителями школьника и представителями экстренных служб», - сообщает «360».

В результате инцидента никто не пострадал. Ребенок находится с родителями, с его одноклассниками работает психолог. Как отметили инспекторы по делам несовершеннолетних, информация об угрозах детям и учителям не подтвердилась.

Ранее стало известно о задержании в Москве троих мужчин, которые напали с ножом на машину с семейной парой на шоссе Энтузиастов. Кадры конфликта попали в Сеть, подозреваемых удалось оперативно задержать.