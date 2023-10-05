Шойгу отметил вклад Дюмина, Кожемяко и Кондратьева в помощь военным

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил вклад губернатора Тульской области Алексея Дюмина, губернатора Приморского края Олега, губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в помощь военным.

​«Можно про всех говорить, про субъекты. Кто-то отдельно готовит и принимает социальный пакет для семей для наших военнослужащих, отдельно приравнивает добровольцев к этому, потому что их сложно сегодня уже отличить. Это и приморский губернатор Олег Кожемяко, и тульский губернатор Алексей Дюмин. Конечно, нельзя не отметить краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева. Идет серьезное, большое объединение всех наших субъектов не только в деле оказания большого объема гуманитарной помощи, но и в деле восстановления и возрождения республик, вошедших в состав Российской Федерации», - заявил министр обороны на совещании с командующими группировок в штабе Объединенной группировки российских войск.

Глава ведомства поблагодарил главу Республики Бурятия Алексея Цыденова. По словам Шойгу, в Бурятии не только формируют добровольческие отряды, но и внимательно относятся к военнослужащим, возвращающимся домой к своим родным из зоны боевых действий. Министр указал на необходимость дальнейшей поддержки как самих бойцов, так и их семьи.

Также Шойгу оценил вклад главы Якутии Айсена Николаева в помощь российским военным в зоне СВО и отметил действия якутского добровольческого отряда и его командира Александра Колесова в зоне боевых действий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.