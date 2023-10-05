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Шойгу заслушал доклады командующих в штабе Объединенной группировки войск

10:30 05.10.2023
Глава ведомства обратил внимание на вопросы организации и обеспечения боевой подготовки военнослужащих и добровольцев в подразделениях резерва.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, сообщило Министерство обороны РФ.

Глава ведомства заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке и планам дальнейших действий.

​«В целом идет плановая работа, активная по всем направлениям. Я сегодня посмотрел и проверил работу по боевой подготовке резервных полков на полигонах Южного военного округа. Там одновременно идет подготовка и контрактников, набранных в последний месяц, и добровольцев», - заявил Шойгу.

Министр обратил внимание, что все инструкторы-офицеры, которые ведут боевую подготовку, имеют за плечами боевой опыт. Среди инетрукторов есть, те, кто получили ранения, но вернулись на службу.

​«Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено Генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение», - отметил глава военного ведомства.

Отдельно речь зашла и о высокой мотивации добровольцев, достойно выполняющих боевые задачи в зоне операции по защите Донбасса.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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