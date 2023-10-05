Шойгу поздравил сотрудников учебных учреждений Минобороны с Днем учителя

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил руководителей, преподавателей и сотрудников образовательных учреждений российского военного ведомства с их профессиональным праздником, отметив постоянное совершенствование военного образования в России.

«Мы отмечаем его в год, объявленный в России Годом педагога и наставника. Это еще одно напоминание о важности профессии учителя, ценности его усилий по воспитанию достойной смены старшего поколения страны», - сказал министр.

Он добавил, что в этом году к учебе в сентябре приступили воспитанники более 70 учебных учреждений Министерства обороны, в том числе свои двери для воспитанников впервые открыли Донецкое высшее общевойсковое командное училище и Иркутское суворовское военное училище.

«Работа по расширению сети военных учебных организаций будет и впредь оставаться одним из наших приоритетов», - отметил Шойгу.

Глава оборонного ведомства России также подчеркнул растущую потребность у молодежи в образовательных организациях, которые не только дают необходимые знания, но и формируют ценностные и нравственные убеждения и закладывают основы активной гражданской позиции.

Министр обороны РФ выразил убежденность в том, что профессиональное мастерство педагогов позволяет ученикам добиваться высоких результатов и пожелал подведомственным работникам образования счастья, вдохновения и профессиональных побед.

Педагогов и наставников с Днем учителя также поздравил президент России Владимир Путин, он выразил уверенность в том, что своих школьных учителей выпускники помнят еще долгие годы, и пожелал педагогам счастья, здоровья, благополучия и профессиональных успехов.