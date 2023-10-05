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Путин поздравил педагогов и наставников с Днем учителя

Ян Брацкий
00:00 05.10.2023
Глава государства Владимир Путин назвал труд учителей благородной и важнейшей миссией.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин поздравил педагогов и наставников с Днем учителя. По словам главы государства, этот праздник вызывает особые, очень теплые чувства.

«Слова благодарности любимым преподавателям сегодня звучат по всей стране. Учитель – это не просто профессия, а призвание. Благородная, важнейшая миссия. Ваш труд, терпение, забота и поддержка помогают каждому раскрыть свои способности, лучшие человеческие качества, обрести знания и духовные ценности, которые навсегда останутся надежной опорой в жизни», - сказал Путин.

Президент отметил, что своих школьных наставников, их советы и душевное участие мы помним даже спустя долгие годы.

«Талант, профессионализм, неравнодушие тех, кто сейчас работает с детьми и подростками очень важны, чтобы сохранить преемственность поколений, сберечь и приумножить достижения, которыми славится наша страна. Для того, чтобы идти вперед в той высокой динамике, которую требует сегодняшний мир», - подчеркнул президент.

Российский лидер пообещал последовательно создавать современную образовательную среду для учеников и педагогов. Сегодня при их активном участии обновляются учебники и образовательные программы, напомнил президент.

«Мы продолжим активно строить школы, ремонтировать уже существующие, а это, в том числе, и наиболее комфортные условия работы для самих преподавателей», - отметил Владимир Путин.

Не обошел он вниманием и конкурсы профессионального мастерства. По словам Путина, их роль становится все более заметной. Такие конкурсы помогают сильным, увлеченным своим делом педагогам получить признание коллег и общества, а также в целом укрепляют престиж педагогических специальностей.

«Идущий сейчас Год педагога и наставника - еще один знак глубокого, искреннего уважения к вашему труду. Мы обязательно будем расширять меры поддержки учителей», - пообещал президент.

Владимир Путин пожелал учителям счастья, здоровья, благополучия и профессиональных успехов, отметив, что победы их сегодняшних учеников определят будущее России.

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