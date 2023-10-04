Журналистку Овсянникову приговорили к 8 с половиной годам колонии

Приговором ей запрещено четыре года администрировать сайты электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

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Суд приговорил журналистку Марину Овсянникову к 8,5 года колонии общего режима, сообщает прокуратура Москвы. Ей запрещено в течение четырех лет администрировать сайты электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в Интернете.

Накануне гособвинитель Басманной межрайонной прокуратуры просил приговорить 45-летнюю экс-сотрудницу Первого канала к девяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Гособвинитель отметил, что в июле прошлого года Овсянникова опубликовала видео и фото с плакатом, в которых содержалась ложная информация о действиях российских военных в ходе спецоперации на Украине.