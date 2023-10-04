Богомаз: ВСУ обстреляли четыре района Брянской области кассетными боеприпасами

По словам губернатора региона, обстрел велся из РСЗО, никто не пострадал.

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ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами четыре района в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, обстрел велся из РСЗО. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, но частично разрушены жилые дома и хозпостройки.

Также глава Брянской области отметил, что на местах работают оперативные и экстренные службы.

Накануне Богомаз сообщал об аналогичном обстреле со стороны Украины. Тогда удару подвергся поселок Климово.