В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Богомаз: ВСУ обстреляли четыре района Брянской области кассетными боеприпасами

Иван Линдеманн
08:34 04.10.2023
По словам губернатора региона, обстрел велся из РСЗО, никто не пострадал.
Богомаз: ВСУ обстреляли четыре района Брянской области кассетными боеприпасами
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Читайте нас на:

ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами четыре района в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, обстрел велся из РСЗО. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, но частично разрушены жилые дома и хозпостройки.

Также глава Брянской области отметил, что на местах работают оперативные и экстренные службы.

Накануне Богомаз сообщал об аналогичном обстреле со стороны Украины. Тогда удару подвергся поселок Климово.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:36 В стране и мире
Журналистку Овсянникову приговорили к 8 с половиной годам колонии
09:21 В стране и мире
Politico: Пелоси выселили из «укромного» кабинета после отставки Маккарти
08:34 В стране и мире
Богомаз: ВСУ обстреляли четыре района Брянской области кассетными боеприпасами
07:32 Армия
МО: ВКС пресекли высадку украинского десанта в Крыму на катере и гидроциклах
07:13 В стране и мире
Видео
В России проходит проверка систем оповещения
Популярное
Видео
«Наденьте тапок»: полицейские разбудили пьяную пассажирку самолета в Красноярске
Видео
В Москве женщину насмерть зажало между двумя автомобилями во дворе
Спустя 33 года после открытия NASA обнаружило летящий к Земле огромный астероид
Видео
Вдова Алексея Балабанова показала редкие фотоснимки с Бодровым-младшим
Видео
В Крыму выплывший из моря кабан распугал людей на пляже
Видео
Пленный украинец Дорош рассказал, что в ВСУ любят «бухнуть»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.