Богомаз: ВСУ обстреляли четыре района Брянской области кассетными боеприпасами
По словам губернатора региона, обстрел велся из РСЗО, никто не пострадал.
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами четыре района в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, обстрел велся из РСЗО. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, но частично разрушены жилые дома и хозпостройки.
Также глава Брянской области отметил, что на местах работают оперативные и экстренные службы.
Накануне Богомаз сообщал об аналогичном обстреле со стороны Украины. Тогда удару подвергся поселок Климово.