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В Европарламенте подняли вопрос о расследовании взрывов на «Северных потоках»

Елизавета Кондрикова
06:05 04.10.2023
Евродепутат из Португалии поинтересовалась, какие меры были приняты по ремонту газопроводов и к каким результатам удалось прийти в рамках расследования диверсий на «Северных потоках».
В Европарламенте подняли вопрос о расследовании взрывов на «Северных потоках»
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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Евродепутат из Португалии Сандра Перейра направила запрос в Еврокомиссию с призывом разъяснить, в каком статусе находится расследование о «диверсиях» на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

«В своём письме она напомнила, что уже обращалась в ЕК с аналогичным вопросом. Так, в марте Еврокомиссия заявила, что расследование, касающееся повреждений на газопроводах, находится в ведении соответствующих государств — членов ЕС», - говорится в публикации RT, которые изучили письмо Перейры. 

По данным издания, политик также подняла вопрос о конкретных шагах, которые делаются в ходе расследования, и о результатах, достигнутых в этом деле к данному моменту. Она также выразила призыв рассказать о действиях, уже предпринятых по ремонту газопроводов и «минимизации» последствий взрывов.

Сообщается, что Еврокомиссией все еще продолжается работа по изучению деталей осуществления и последствий теракта, произошедшего в сентябре 2022 года. Перейра выразила свое мнение о том, что орган должен следить за этим расследованием.  

Напомним, в конце сентября этого года стало известно о том, что в 2022 году прогремело четыре взрыва на маршрутах российских газопроводов, а не два, как предполагалось ранее. По данным сейсмологов из Норвегии, взрывы находились на разном расстоянии: от 220 метров до нескольких километров.

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