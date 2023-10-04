В Новосибирской области отобрали первых новобранцев для научных рот

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Военные комиссариаты Новосибирской области приступили к набору первых призывников. Комиссии в военкоматах проверяют здоровье юношей и определяют, в каких войсках они будут служить. Каждый будущий воин проходит полное медобследование. Впрочем, обращают внимание не только на медицинскую карту.

«У нас в этом году больше ребят пожелали пойти служить в научные роты, куда мы отобрали порядка 20 человек. Отбирали ребят, имеющих определенные специальности. К нам периодически обращаются представители воинских частей, которым нужны ребята с определенными специальностями», - рассказала начальник отделения подготовки призыва граждан на военную службу Светлана Шпаченко.

Молодые люди, многие из которых воспринимают службу в армии, как первый шаг по карьерной лестнице, готовы преодолевать трудности. Константин Лебедев, например, временно сменит больничные коридоры на кабинеты в научной роте.

«Меня определили в научную роту под Санкт-Петербургом врачом - челюстно-лицевым хирургом. Мне предлагали на выбор Анапу и Петербург. Закрепят за мной научного руководителя, будем вместе работать и писать статью. Я работал в больнице, видел многое, поэтому меня мало чем можно удивить», - заверил призывник Константин Лебедев.

Осенний призыв в России начался 1 октября и завершится 31 декабря 2023 года. Для прохождения военной службы в воинские части будет направленно более 2000 призывников.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.