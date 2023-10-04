В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Экономист Казанцева рассказала о новых правилах оплаты ЖКХ

Елизавета Кондрикова
04:56 04.10.2023
По новым правилам, за акты вандализма и порчу имущества на общей площади дома должен заплатить нарушитель, а не управляющая компания или остальные собственники.
Экономист Казанцева рассказала о новых правилах оплаты ЖКХ
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
Читайте нас на:

С октября этого года в России вводятся новые правила оплаты ЖКХ, при которых можно избежать переплаты и дополнительных трат, рассказала экономист Наталья Казанцева. Слова эксперта передает «360» со ссылкой на агентство «Прайм».  

По словам эксперта, если действия кого-то из собственников привели к дополнительным расходам по содержанию или ремонту общей площади дома, их понесет именно нарушитель, а не управляющая компания как раньше. До нововведений оплата подобного ремонта входила в коммунальные платежи всех собственников.

«Раньше управляющим компаниям приходилось устранять эти поломки за свой счет. Теперь же появилась возможность возмещать убытки за счет виновников, если, конечно, их вина будет доказана», - сказала экономист.

В данном случае речь идет о результатах актов вандализма и ремонте испорченного имущества в многоквартирных домах, дачных и коттеджных поселках. Под поломками имеется в виду порча имущества в лифтах, вандализм на лестничных клетках домов, засор канализации, порча мусоропроводов, зеркал, загрязнение пола, стен, потолка и так далее.

Нарушителей планируется отслеживать с помощью очевидцев и камер видеонаблюдения в домах и на улицах. При этом управляющая компания «не имеет права затягивать процесс» устранения поломок.  

Напомним, в июле также стало известно о работе Минстроя над созданием специальных счетов, на которых бы накапливались средства для оплаты коммунальных услуг. Подобная мера была принята, чтобы исключить возможность УК свободно распоряжаться средствами жильцов, которые должны быть потрачены на оплату воды, отопления, электроэнергии и прочих услуг. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:02 Армия
МО РФ: над Белгородской областью сбили беспилотник и два снаряда РСЗО
21:54 В стране и мире
Видео
Боец с позывным «Кортес» рассказал, как спас брошенного своими раненого боевика
21:17 Армия
Видео
Привычное поведение: как боевики ВСУ бегут при угрозе огневого контакта
20:59 В стране и мире
МИД РФ вызвал посла Молдавии из-за преследования русскоязычных СМИ
20:52 В стране и мире
Франция дала согласие на договор о передаче Армении военной техники
Популярное
Видео
«Наденьте тапок»: полицейские разбудили пьяную пассажирку самолета в Красноярске
Видео
В Москве женщину насмерть зажало между двумя автомобилями во дворе
Спустя 33 года после открытия NASA обнаружило летящий к Земле огромный астероид
Видео
Вдова Алексея Балабанова показала редкие фотоснимки с Бодровым-младшим
Видео
В Крыму выплывший из моря кабан распугал людей на пляже
Видео
Пленный украинец Дорош рассказал, что в ВСУ любят «бухнуть»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.