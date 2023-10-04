Экономист Казанцева рассказала о новых правилах оплаты ЖКХ

По новым правилам, за акты вандализма и порчу имущества на общей площади дома должен заплатить нарушитель, а не управляющая компания или остальные собственники.

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С октября этого года в России вводятся новые правила оплаты ЖКХ, при которых можно избежать переплаты и дополнительных трат, рассказала экономист Наталья Казанцева. Слова эксперта передает «360» со ссылкой на агентство «Прайм».

По словам эксперта, если действия кого-то из собственников привели к дополнительным расходам по содержанию или ремонту общей площади дома, их понесет именно нарушитель, а не управляющая компания как раньше. До нововведений оплата подобного ремонта входила в коммунальные платежи всех собственников.

«Раньше управляющим компаниям приходилось устранять эти поломки за свой счет. Теперь же появилась возможность возмещать убытки за счет виновников, если, конечно, их вина будет доказана», - сказала экономист.

В данном случае речь идет о результатах актов вандализма и ремонте испорченного имущества в многоквартирных домах, дачных и коттеджных поселках. Под поломками имеется в виду порча имущества в лифтах, вандализм на лестничных клетках домов, засор канализации, порча мусоропроводов, зеркал, загрязнение пола, стен, потолка и так далее.

Нарушителей планируется отслеживать с помощью очевидцев и камер видеонаблюдения в домах и на улицах. При этом управляющая компания «не имеет права затягивать процесс» устранения поломок.

Напомним, в июле также стало известно о работе Минстроя над созданием специальных счетов, на которых бы накапливались средства для оплаты коммунальных услуг. Подобная мера была принята, чтобы исключить возможность УК свободно распоряжаться средствами жильцов, которые должны быть потрачены на оплату воды, отопления, электроэнергии и прочих услуг.