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Центр притяжения туристов: для гостей Кронштадта открыли новый инфоцентр

Ян Брацкий
04:13 04.10.2023
Руководство проекта «Остров фортов» и Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга подвели результаты «высокого» сезона.
Центр притяжения туристов: для гостей Кронштадта открыли новый инфоцентр
© Фото: ТРК «Звезда»
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В Кронштадте торжественно открылся первый в кластере эргономичный туристско-информационный центр. Мероприятие приурочили ко Дню туризма. В павильоне можно ознакомиться с картой города и получить информацию об основных достопримечательностях, ознакомиться с мероприятиями, приобрести сувенирную продукцию и билеты на экскурсии. Консультанты готовы помочь в составлении маршрута.

Информационный пункт будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00 часов. Как отметила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу, итоги сезона подтвердили востребованность туристско-рекреационного кластера, созданного в Кронштадте. Его инфраструктура активно используется и местными жителями, и туристами, отметила она.

«Посещаемость парка с 2020 года выросла кратно. В этом сезоне уже к октябрю мы приблизилась к цифре в 3 млн визитов. Музей военно-морской славы за два месяца работы привлек 165 тысяч посетителей. Почти в 5 раз по сравнению с первой навигацией выросло число пассажиров на возрожденном в 2021 году  регулярном водном маршруте между центром Петербурга и Кронштадтом», - отметила Шойгу.

Все это, по ее мнению, свидетельствует о планомерном раскрытии туристского потенциала Кронштадта. Одна из «визитных карточек» парка - событийные мероприятия, такие как музыкально-спортивно-гастрономический фестиваль «Паруса Кронштадта», что прошел минувшим летом и привлек 25 тысяч человек. Еще 4,2 млн зрителей наблюдали за ним онлайн.

Говоря о ключевом событии сезона нельзя не упомянуть открытие Музея Военно-морской славы. Масштабная иммерсивная экспозиция и легендарная атомная подлодка «К-3» стали яркой точкой на «географической карте» Петербурга. Экспозиция пришлась по вкусу посетителям и за два месяца ее работы 103 тысячи зрителей уже осмотрели экспонаты. Еще больше желающих (165 тыс) осмотреть лодку «К-3», тем более для этого не нужно приобретать отдельный билет. Отметим, что трансфером к причалу парка «Остров фортов» на скоростных судах к настоящему моменту воспользовались более 97 тысяч пассажиров.

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