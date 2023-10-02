Модель управления ФРГ переживает двойной кризис - и в экономике, и в политике, считает автор статьи.

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Германии придется заплатить «страшную цену» за антироссийскую политику после начала украинского кризиса, считает историк Тарик Сирил Амар. Его статья опубликована в американском журнале Newsweek.

Запад поставил цель нанести России поражение на Украине, уверяя, что на кону стоит международный порядок. Усиление Китая западные страны также считают вызовом. Между тем, самая большая проблема может исходить из Германии, отмечает автор.

Что будет, когда рухнет экономика Германии, задается вопросом историк. Модель управления ФРГ переживает двойной кризис - и в экономике, и в политике. Немцы тревожатся по поводу своей экономики и «потеряли веру» в политическую элиту, которая поддерживает чужие интересы. Граждане страны разочаровались в ценностях и методах правящих центристов.

Берлину придется заплатить «страшную цену» за послушное следование западной политике в отношении Москвы и Пекина, заключает Тарик Сирил Амар.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт в беседе со «Звездой» рассказал, что как минимум 30 миллионов немцев ощутили на себе экономические последствия взрыва «Северных потоков».