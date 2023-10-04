Девять граждан Украины погибли в ДТП с автобусом в Венеции

Накануне пассажирский автобус пробил ограждение и рухнул с высокой эстакады в пригороде Венеции.

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Опознаны все жертвы крушения автобуса в пригороде Венеции, где погиб 21 человек. Среди жертв аварии девять украинцев. Помимо них, в списках погибших граждане Румынии, Хорватии, Португалии, ЮАР и Италии.

«Среди украинцев было три путешествующих подруги, три девушки, все родившиеся в 1983 году», - пишет издание La Repubblica.

О трагедии стало известно накануне. Автобус пробив ограждение и рухнул с высокой эстакады в пригороде Венеции Местре. После падения автобус загорелся.