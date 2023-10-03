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Более 20 человек погибли в рухнувшем с эстакады автобусе в Венеции

Ян Брацкий
23:20 03.10.2023
После падения с эстакады автобус задел электрические провода и загорелся.
Более 20 человек погибли в рухнувшем с эстакады автобусе в Венеции
© Фото: LuigiBrugnaro Х (twitter)
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Двадцать один человек погиб, еще 12 получили травмы в результате аварии с пассажирским автобусом в Италии. Трагедия произошла в пригороде Венеции Местре. По неустановленным пока причинам, автобус пробил ограждение и рухнул с высоты в несколько десятков метров. После падения он загорелся, сообщает газета La Repubblica.

«Сегодня вечером произошла огромная трагедия. Мы оплакиваем многочисленных жертв, находившихся в упавшем автобусе. Апокалиптическая сцена, слов нет», - написал мэр Венеции Луиджи Бруньяро в своем аккаунте в социальной сети Х.

По некоторым данным автобус работал на метане. В салоне находились туристы, которые направлялись в один из кемпингов. ДТП произошло в районе железнодорожной станции, поэтому сообщение с островной частью Венеции временно прервано.

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