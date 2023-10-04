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Боец с позывным «Донбасс» рассказал, как ЗРПК «Панцирь-С1» сбил Storm Shadow

Валентин Гвоздев
23:10 04.10.2023
На вооружении у ЗРПК «Панцирь-С1» двенадцать управляемых ракет, а также две спаренные 30-миллиметровые пушки.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» несут постоянное дежурство в зоне СВО. Задачи бывают разные: это и прикрытие важных объектов, и защита наших войск на марше, и даже уничтожение малоразмерных беспилотников - как разведывательных, так и ударных.

Уникальность боевой машины заключается в том, что вести поиск, захват и уничтожение воздушных целей она может даже в движении. А работать «Панцирь» способен как одиночно, так и в составе батареи или дивизиона, а также в автоматическом режиме по внешним целеуказаниям.

Свои цели «Панцирь» видит задолго до того, как они входят в зону поражения, за это отвечает система наведения, способная различить птицу на дистанции до 10 километров, не говоря уже о более крупных объектах.

Скорость захвата цели - всего несколько секунд. Небольшие объекты, такие как FPV-дроны, для «Панциря» - не проблема, с ними, как и с разведывательными беспилотниками, расправляются с помощью двух спаренных 30-ти миллиметровых пушек. Гораздо сложнее сбивать скоростные низколетящие и маневрирующие у земли крылатые ракеты. Впрочем, и с такими задачами «Панцирь-С1» справляется.

«Зашла в нашу зону поражения ракета Storm Shadow. В течение пяти секунд произвели захват, распределили цель, идентифицировали ее и пустили. Через секунд пять цель была поражена», - рассказал военнослужащий с позывным «Донбасс».

Каждому типу цели свое вооружение. И здесь у зенитного ракетно-пушечного комплекса есть чем ответить на западные поставки киевскому режиму. Даже в одиночку боевая машина способна обеспечить надежную защиту наших войск.

Вооружение у «Панциря» более чем серьезное: 12 управляемых ракет, способных поражать цели на расстоянии до 20 километров, а также две спаренные 30-миллиметровые пушки со скорострельностью 2 500 выстрелов в минуту, для малоразмерных воздушных целей на дистанции до 4 километров.

Противовоздушная оборона - работа, которая не прекращается ни на минуту. И чем ближе к линии боевого соприкосновения, тем более интенсивнее она ведется. Расстояние до противника меньше, а целей в разы больше.

«Работаем постоянно. И днем, и ночью. Выполняем любые поставленные задачи. Все цели, которые у нас были с признаком "чужой", мы по ним отработали и сбили», - сказал военнослужащий с позывным «Валет».

«Панцирь» далеко не единственное средство противовоздушной обороны в зоне проведения специальной военной операции, однако именно эти комплексы показывают высокую эффективность против широкого спектра средств воздушного поражения. Название этого ЗРПК как нельзя лучше характеризует его предназначение. «Панцирь-С1» - как непробиваемый купол, который надежно прикрывает самые важные объекты «Южной» группировки войск.

Ранее «Звезда» рассказал, как несут службу расчеты ЗРК «Тор» на Купянском направлении. Каждые 15 минут расчет зенитного ракетного комплекса меняет позицию, чтобы не оказаться целью националистов, и на ходу сканирует небо в поисках беспилотников.

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