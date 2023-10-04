Путин поздравил абхазский народ с прошедшим Днем победы и независимости

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Президент Владимир Путин на встрече со своим абхазским коллегой Асланом Бжанией поздравил граждан республики с Днем признания (26 августа) и Днем победы и независимости (30 сентября).

«Совсем недавно Абхазия отмечала два праздника. День признания и День победы и независимости. Я Вас хочу еще раз поздравить, пожелать всего доброго Вам, всей Абхазии и всему народу Абхазии», - сказал он.

Президент Абхазии в свою очередь выразил слова благодарности российскому лидеру и отметил, что в последнее время отношениям между Москвой и Сухумом был дан дополнительный импульс.

Кроме того, глава Российского государства заявил, что в прошлом году товарооборот между Россией и Абхазией вырос на 73%. Путин добавил, что 64 субъекта РФ поддерживают отношения с республикой, при этом развиваются мероприятия по программе адаптации к экономическим условиям работы в России.