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Путин заявил, что товарооборот между Россией и Абхазией вырос на 73%

Максим Крюков
22:14 04.10.2023
По словам Владимира Путина, 64 российских региона поддерживают отношения с республикой, работают более 200 совместных предприятий.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин провел встречу со своим абхазским коллегой Асланом Бжанией. В начале разговора российский лидер снова поздравил абхазский народ с Днем признания, а также Днем победы и независимости.

«Совсем недавно Абхазия отмечала два праздника. День признания и День победы и независимости. Я Вас хочу еще раз поздравить, пожелать всего доброго Вам, всей Абхазии и всему народу Абхазии», - сказал он.

Глава государства отметил, что в 2022 году товарооборот между странами вырос на 73%. По словам российского лидера, 64 региона РФ поддерживают отношения с республикой, функционируют более 200 совместных предприятий, развиваются мероприятия по программе адаптации к экономическим условиям работы в России. Также процветает совместная программа развития социально-экономической сферы.

«Наверное, есть вопросы, которые требуют какого-то дополнительного обсуждения, этим и займемся с Вами», - добавил Путин.

Абхазский лидер в свою очередь выразил слова благодарности Путину и отметил, что в последнее время отношениям между странами был дан дополнительный импульс. Бжания также напомнил, что недавно был принят документ, который дает возможность гражданам республики приобрести российское гражданство в упрощенной форме.

«Наши граждане настроены в этом плане очень позитивно. Мы хотим и будем следовать тем договоренностям, которые прописаны в наших основополагающих документах», - подчеркнул президент Абхазии.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия намерена и дальше оказывать содействие республике в обеспечении нацбезопасности. По его словам, Москва намерена и впредь оказывать содействие правительству и народу Абхазии в решении актуальных социально-экономических задач.

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