Умер актер из «Тихого дона» Сергей Зубенко

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В понедельник 2 октября в Омске скончался актер театра и кино Сергей Зубенко, особенно известный своей ролью в многосерийном фильме «Тихий дон». Об этом рассказали «360» со ссылкой на сообщение Омского ТЮЗа в социальных сетях.

«Прощание с Сергеем Зубенко состоится 5 октября в Доме актера в Омске», - говорится в публикации.

Сообщается, что актер ушел из жизни на 62-м году жизни после продолжительной болезни. Зубенко был награжден званием заслуженный деятель культуры Омской области, он более 18 лет отработал в Омском государственном драматическом «Пятом театре». Помимо своей роли Сергея Урсуляка в «Тихом доне», актер также известен участием в сериале «Ненастье».

В воскресенье также стало известно о смерти народного артиста РФ Виталия Коняева. Актер прослужил 65 лет в Малом театре, за свою долгую жизнь он создал более ста ярких образов на сцене театра, а также преуспел как успешный актер кино.