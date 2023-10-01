Умер народный артист РФ Виталий Коняев

Актер прославился огромным количеством ролей в кино и на сцене Малого театра.

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Народный артист России Виталий Коняев ушел из жизни в возрасте 86 лет. О смерти известного актера театра и кино сообщили в Малом театре, в котором Коняев служил 65 лет.

«Зрители нескольких поколений ходили в наш театр "на Коняева"», - отметили в пресс-службе театра.

С 1958 года, когда Коняев впервые вышел на сцену Малого театра, артист создал более сотни ярких образов с спектаклях по пьесам Островского и Горького, сказкам Пушкина и Бажова и трагедиям Шиллера и Шекспира.

«Бытует мнение, что театральный актер и актер кино – это две разные профессии. Виталий Коняев состоялся в обеих. На сцене Малого он исполнил в общей сложности более сотни ролей», - добавили в театре.

В историю российского кино Коняев вошел как один из героев оттепели после фильма «Тишина». Среди успешных работ - съемки в «Оптимистической трагедии», «Варианте Омега» и эпопеи «Щит и меч».

Театр выразил соболезнования родным и близким артиста. О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.