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Тройной удар: как «Акация», «Гиацинт» и «Мста-С» бьют по боевикам под Сватово

Елена Сивонен
21:30 04.10.2023
Российские артиллеристы продолжают уничтожать позиции и живую противника на Купянском направлении.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Украинские националисты наносят удары по российским военнослужащим под Сватово кассетными боеприпасами. На позиции, к счастью, пострадавших нет. В ответ из закрытой позиции работает самоходная артиллерийская установка «Акация». Бьет прицельно по скоплению живой силы противника на дальности от 10 до 15 километров.

© ТРК «Звезда»

У заряжающего гаубицы работа в прямом смысле слова нелегкая: каждый снаряд весит 40 килограммов. В первые недели рук не чувствовал, вспоминает боец с позывным «Фотограф». Особенно при беглом огне. А сейчас, спустя 10 месяцев со дня прибытия в зону СВО, и замечать перестал, какой по счету снаряд заряжает. Работает, как и все, в расчете быстро, четко и главное - эффективно.

«Здесь командная игра. Тут важно, насколько ты командный игрок и готов к работе. Ты и думаешь зачастую не только за себя, а за весь коллектив», - поделился заряжающий с позывным «Фотограф».

Наша артиллерия на Купянском направлении выжигает позиции боевиков. Это еще один боевой цветок - 2С5 «Гиацинт» - дальнобойное орудие. Бьет по вражескому опорнику, прикрывая наших бойцов, чтобы парни на передовой могли продвинуться вглубь.

«Мы с каждым днем продвигаемся, и у нас становится целей все больше, отрабатываем по более важным. У нас есть вышестоящие, которые нас корректируют, и по завершении работы мы спрашиваем, какую цель поразили или не поразили, нам всегда говорят, что точно и на 100%», - рассказал командир орудия с позывным «Сонный».

Координаты передают с командного пункта. Оттуда же корректируют огонь артиллерии. Два опорника, пехоту противника тремя выстрелами равняет с землей гаубица «Мста-С».

© ТРК «Звезда»

Командир доволен, задача выполнена. Но тут же прилетает ответка. Пока корреспондент «Звезды» брал интервью у военнослужащего, прозвучал взрыв.

«Это ПВО. Наше орудие, скорее всего, срисовали, поэтому по нам прилетает, а ПВО их сбивает, сбивает ракеты и коптеры»», - сказал командир орудия «Мста-С» с позывным «Фил».

Средства ПВО всегда начеку. Только за сегодня сбиты четыре вражеских дрона. И с такой подстраховкой точно не страшно. Бойцы группировки «Запад» могут работать дальше, продолжая класть снаряды аккурат по целям.

Ранее Минобороны России показало, как артиллеристы «Южной» группировки войск уничтожили живую силу и вооружение противника в районе Берестового. От точного попадания детонировал полевой склад боекомплекта. Артиллерийский огонь корректировался с помощью БПЛА.

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