Тройной удар: как «Акация», «Гиацинт» и «Мста-С» бьют по боевикам под Сватово

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У заряжающего гаубицы работа в прямом смысле слова нелегкая: каждый снаряд весит 40 килограммов. В первые недели рук не чувствовал, вспоминает боец с позывным «Фотограф». Особенно при беглом огне. А сейчас, спустя 10 месяцев со дня прибытия в зону СВО, и замечать перестал, какой по счету снаряд заряжает. Работает, как и все, в расчете быстро, четко и главное - эффективно.

«Здесь командная игра. Тут важно, насколько ты командный игрок и готов к работе. Ты и думаешь зачастую не только за себя, а за весь коллектив», - поделился заряжающий с позывным «Фотограф».

Наша артиллерия на Купянском направлении выжигает позиции боевиков. Это еще один боевой цветок - 2С5 «Гиацинт» - дальнобойное орудие. Бьет по вражескому опорнику, прикрывая наших бойцов, чтобы парни на передовой могли продвинуться вглубь.

«Мы с каждым днем продвигаемся, и у нас становится целей все больше, отрабатываем по более важным. У нас есть вышестоящие, которые нас корректируют, и по завершении работы мы спрашиваем, какую цель поразили или не поразили, нам всегда говорят, что точно и на 100%», - рассказал командир орудия с позывным «Сонный».

Координаты передают с командного пункта. Оттуда же корректируют огонь артиллерии. Два опорника, пехоту противника тремя выстрелами равняет с землей гаубица «Мста-С».