Путин: необходимо поддержать учителей в новых регионах России

Россия уделяет и будет уделять особое внимание системе образования в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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Владимир Путин отметил необходимость поддержать учителей в новых регионах страны и помочь им наверстать упущенное. Россия, по словам президента, уделяет и будет уделять особое внимание системе образования в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Отрадно, что теперь в дружную команду участников, финалистов конкурса входят педагоги Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей», - сказал глава государства, обращаясь к лауреатами «Учитель года».

Напомним, недавно в России отметили годовщину присоединения новых регионов. В ходе своего поздравления Владимир Путин назвал это событие «поистине историческим и судьбоносным».

Президент поблагодарил жителей Донбасса за то, что они, несмотря на все трудности, передали своим детям любовь к Отечеству. Также глава государства отметил их мужество.