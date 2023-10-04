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Путин: необходимо поддержать учителей в новых регионах России

Сергей Лебедев
20:16 04.10.2023
Россия уделяет и будет уделять особое внимание системе образования в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Mikhail Metzel Kremlin Pool Globallookpress
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Владимир Путин отметил необходимость поддержать учителей в новых регионах страны и помочь им наверстать упущенное. Россия, по словам президента, уделяет и будет уделять особое внимание системе образования в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Отрадно, что теперь в дружную команду участников, финалистов конкурса входят педагоги Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей», - сказал глава государства, обращаясь к лауреатами «Учитель года».

Напомним, недавно в России отметили годовщину присоединения новых регионов. В ходе своего поздравления Владимир Путин назвал это событие «поистине историческим и судьбоносным».

Президент поблагодарил жителей Донбасса за то, что они, несмотря на все трудности, передали своим детям любовь к Отечеству. Также глава государства отметил их мужество.

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