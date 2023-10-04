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США передали Украине 1,1 млн патронов, конфискованных у Ирана

Сергей Лебедев
19:45 04.10.2023
Груз, предназначавшийся повстанцам-хуситам в Йемене, перехватили в декабре прошлого года.
США передали Украине 1,1 млн патронов, конфискованных у Ирана
© Фото: Tech. Sgt. J.D. Strong II, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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В понедельник американская администрация передала Украине 1,1 миллиона патронов калибра 7,62 мм, которые были конфискованы у Ирана. Об этом сегодня объявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Отмечается, американские ВМС перехватили груз от Корпуса стражей Исламской революции 9 декабря прошлого года. Он предназначался повстанцам-хуситам в Йемене.

Патроны перешли в собственность властей США по решению американского Минюста об их конфискации.

Напомним, в сентябре США и Иран обменялись заключенными по формуле «пять на пять». Также Тегеран получил доступ к почти 6 миллиардам долларов, ранее замороженным из-за санкций Вашингтона на счетах в Южной Корее.

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