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В МИД РФ заявили, что Армению предал Евросоюз, а не Россия

Максим Крюков
19:33 04.10.2023
По словам Марии Захаровой, то, о чем договаривались при посредничестве Москвы, Ереван отговорил выполнять именно Евросоюз.
В МИД РФ заявили, что Армению предал Евросоюз, а не Россия
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Армению предал Евросоюз, а не Россия. Брюссель не собирался способствовать прекращению огня в Нагорном Карабахе и оказывать гуманитарную помощь мирным жителям. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

По ее словам, ЕС просто наблюдал за тем, как российский миротворческий контингент выступил посредником в достижении прекращения огня, как организовывал завоз в Нагорный Карабах гуманитарных грузов, как сопровождал выезжающих в Армению жителей Карабаха.

«На это все Европейский союз взирал молча, со стороны. Ну как молча, подзуживая и рассказывая гражданам Армении небылицы относительного того, что их якобы Россия предала», - сказала она.

Захарова подчеркнула, что российская сторона всегда была рядом, всегда останавливала кровопролитие в этом регионе, всегда помогала финансово, экономически и гуманитарно.

«А то, о чем договаривались при посредничестве Москвы, Ереван отговорил выполнять именно Евросоюз - это он предал армян», - добавила официальный представитель МИД РФ.

Она также отметила, что главной задачей Брюсселя было не обеспечение стабильности в регионе и нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, а мониторинг ситуации в своих интересах.

«Просто заманили официальный Ереван в какую-то свою очередную ловушку, а потом стали молчаливыми свидетелями того, как развивалась ситуация», - резюмировала Захарова.

Ранее эксперт по военной политике государств Южного Кавказа Ниязи Ниязов заявил, что тему этнических чисток в Карабахе разжигает Запад. По его мнению, когда все успокоится, велик шанс, что в регион вернутся как азербайджанцы, так и армяне.

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