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ЧМ-2030 впервые в истории пройдет на трех континентах

Максим Крюков
19:00 04.10.2023
Матчи чемпионата мира 2030 года пройдут в Уругвае, Аргентине, Парагвае, Марокко, Испании и Португалии.
ЧМ-2030 впервые в истории пройдет на трех континентах
© Фото: Sebastian EL-SAQQA, Firo Sportphoto, Global Look Press
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Чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет в Южной Америке, Европе и Африке. Это будет первый в истории мундиаль, который примут сразу три континента.

«В 2030 году чемпионат мира по футболу объединит три континента и шесть стран, пригласив весь мир присоединиться к празднованию прекрасной игры, столетия и самого чемпионата мира по футболу», - говорится в релизе, опубликованном на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Уточняется, что встречи пройдут на территории шести стран: Уругвай, Аргентина, Парагвай, Марокко, Испания и Португалия. Южноамериканцы проведут по одной игре, большая часть матчей главного футбольного турнира состоится на территории Марокко, Испании и Португалии.

Первый чемпионат мира по футболу прошел в 1930 году в Уругвае. В честь векового юбилея ФИФА приняла решение провести первый матч мирового первенства 2030 года на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео, «где все начиналось».

Также стало известно, что ФИФА допустила юношеские сборные России до соревнований, которые будут проходить под эгидой ассоциации. Национальные команды из игроков не старше 17 лет смогут участвовать в турнирах в нейтральных цветах, без флага и гимна. Они будут называться «Российский футбольный союз», а не «Россия».

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