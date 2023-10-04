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Эксперт Притчин: Пашинян словами об отставке пытается увеличить свою значимость

Анна Назайкина
18:55 04.10.2023
Ранее армянский премьер заявил о готовности покинуть свой пост «через секунду» при одном условии.
Эксперт Притчин: Пашинян словами об отставке пытается увеличить свою значимость
© Фото: Асатур Есаянц, Sputnik, РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в действительности не собирается покидать свой пост, однако его уход и так ничего не решит. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Ранее Пашинян заявил о готовности уйти в отставку «через секунду» при условии, что это стабилизирует ситуацию в стране.

По мнению эксперта, глава правительства такими заявлениями пытается запугать общественность, понимая, что в нынешних реалиях альтернативы ему нет.

«Только в таких условиях он готов делать заявления. Понятно, что его уход в отставку никакие вопросы не решит, это будет просто удовлетворение для той части армянского общества, которая его ненавидит», - сказал Притчин.

Он также предположил, что армянский премьер словами об отставке пытается поднять свою значимость.

«Пашинян пытается манипулировать общественным сознанием Армении, угрожая уйти в отставку. Самое главное: он не собирается никуда уходить», - добавил эксперт.

Притчин подчеркнул, что на данный момент основной задачей для Пашиняна является сохранение власти, несмотря на то что ранее он заявил о том, что не «цепляется» за кресло.

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