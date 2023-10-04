Пашинян заявил о готовности уйти в отставку «через секунду» при одном условии

Он подчеркнул, что не цепляется за свое кресло.

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Глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил о готовности покинуть пост премьера страны при условии, что даст государству возможность ответить на вызовы, с которым оно столкнулось.

Такое заявление Пашинян сделал в ответ на вопрос одного из депутатов во время «правительственного часа» в парламенте.

«Если я буду знать, что моей отставкой и уходом все вызовы будут преодолены, я сделаю это через секунду, потому что не цепляюсь за кресло, как вы», - приводит слова политика РИА Новости.

Армянский премьер объяснил, что не уходит с этой должности, так как убежден в том, что последствием его отставки станет прямо противоположное.

Также Пашинян заявил, что поедет на саммит европейского политического сообщества в Гранаду, несмотря на то что лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган отказались участвовать в этой встрече.

Кроме того, Пашинян добавил, что планировал подписать с Алиевым 5 октября в Гранаде соглашение о мире.