С 2024 года абитуриентам могут разрешить менять вуз в ходе приемной кампании

По словам замглавы Минобрнауки РФ Дмитрия Афанасьева, новая система позволит абитуриентам отказаться от тех вузов, в которые они не проходят, и подать документы в другие.

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Заместитель главы Министерства науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев, выступая на заседании Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, заявил, что ведомство планирует разрешить абитуриентам менять учебные заведения в ходе приемной кампании.

«Мы сейчас предложили следующий ход. С 2024-2025 года проводить федеральную приемную кампанию, в рамках которой абитуриент будет выставлять свои приоритеты», - передает его слова ТАСС.

Он добавил, что процедура зачисления таким образом будет преобразована в многоступенчатую, в рамках которой поступающий сможет подавать документы на поступление несколько раз, в зависимости от шансов пройти по конкурсу.

Как уточнил замглавы Минобрнауки, если претендент будет видеть свои рейтинги и свои шансы на зачисление в ходе приемной кампании, у него будет возможность изменить свой выбор и, к примеру, отказаться от того вуза, в который он не поступит, и подать заявление в другое высшее учебное заведение, соблюдая при этом правило «пять на пять» (подача заявления в пять вузов на пять специальностей в каждом).

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал, какие направления стали самыми популярными среди абитуриентов в 2023 году. По его словам, наиболее востребованными оказались IT-специальности, а также факультеты, готовящие специалистов в сфере образования и здравоохранения.