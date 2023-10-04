В стране и мире В стране и мире В стране и мире

С 2024 года абитуриентам могут разрешить менять вуз в ходе приемной кампании

Максим Крюков
18:12 04.10.2023
По словам замглавы Минобрнауки РФ Дмитрия Афанасьева, новая система позволит абитуриентам отказаться от тех вузов, в которые они не проходят, и подать документы в другие.
С 2024 года абитуриентам могут разрешить менять вуз в ходе приемной кампании
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Читайте нас на:

Заместитель главы Министерства науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев, выступая на заседании Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, заявил, что ведомство планирует разрешить абитуриентам менять учебные заведения в ходе приемной кампании.

«Мы сейчас предложили следующий ход. С 2024-2025 года проводить федеральную приемную кампанию, в рамках которой абитуриент будет выставлять свои приоритеты», - передает его слова ТАСС.

Он добавил, что процедура зачисления таким образом будет преобразована в многоступенчатую, в рамках которой поступающий сможет подавать документы на поступление несколько раз, в зависимости от шансов пройти по конкурсу.

Как уточнил замглавы Минобрнауки, если претендент будет видеть свои рейтинги и свои шансы на зачисление в ходе приемной кампании, у него будет возможность изменить свой выбор и, к примеру, отказаться от того вуза, в который он не поступит, и подать заявление в другое высшее учебное заведение, соблюдая при этом правило «пять на пять» (подача заявления в пять вузов на пять специальностей в каждом).

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал, какие направления стали самыми популярными среди абитуриентов в 2023 году. По его словам, наиболее востребованными оказались IT-специальности, а также факультеты, готовящие специалистов в сфере образования и здравоохранения.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.