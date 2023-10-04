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Продолжительность жизни украинских солдат иногда составляет несколько часов. Об этом пишет Military Watch Magazine. Отмечается, что причинами больших потерь являются ограниченная подготовка призывников и высокая интенсивность российского артиллерийского огня.

«Уровень потерь в призывных частях за последний год составил 80-90%», - отмечается в публикации.

Ранее в Министерстве обороны России констатировали, что командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в «мясные штурмы» личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений.

Высокие потери в живой силе у врага обусловлены эффективностью огневого поражения украинской бронетехники российскими войсками, подчеркнули в военном ведомстве.