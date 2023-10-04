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NYT: ВСУ не могут противостоять российской тактике эластичной обороны

Андрей Аркадьев
17:58 04.10.2023
Советский Союз использовал эту тактику еще во времена Великой Отечественной войны.
NYT: ВСУ не могут противостоять российской тактике эластичной обороны
© Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Российские силы умело используют тактику эластичной обороны, основанную на опыте Красной армии в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), пишет The New York Times (NYT). Авторы статьи констатируют, что перед новой тактикой и мощной обороной украинская сторона оказалась бессильной.

«Невероятно сложным препятствием для украинских войск стала российская тактика: уступать часть позиций, а затем наносить ответный удар», - сообщает издание.

Благодаря тактике эластичной обороны российские военные контролируют продвижение неприятеля, чтобы затем наносить удары по его наиболее уязвимым местам, вынуждая возвращаться на исходные позиции.

Как утверждает западный аналитик Бен Барри подобная тактика применялась Советским Союзом на полях сражений ВОВ. Для успешной реализации плана необходимо хорошее управление войсками и подготовленные подразделения.

На днях телеканал «360» со ссылкой на The New York Times сообщил, что беспилотники, которые запускают бойцы ВС РФ, мешают украинским снайперам вести огонь с закрытых позиций.

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