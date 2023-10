В стране и мире NYT: российские дроны рассекречивают позиции снайперов ВСУ Андрей Аркадьев Современные технологии, особенно небольшие дроны, усложнили стрельбу с закрытых позиций. © Фото: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa, Global Look Press Читайте нас на: Российские военные с помощью дронов выявляют расположение снайперов противника, сообщает Телеканал 360 со ссылкой на The New York Times. В материале сказано, что беспилотники, которые запускают бойцы ВС РФ, мешают украинцам вести огонь с закрытых позиций, и теперь снайперы ВСУ идут на большие риски. В статье также говорится, что дроны и тепловизоры позволяют вычислить, где находится противник. Независимо от маскировки, исходимое от тела тепло выдает местоположение снайпера. Вспышка при выстреле тоже делает стрелка заметным. Авторы публикации утверждают, что военнослужащие ВСУ высоко оценивают профессиональную подготовку российских снайперов. Один из украинских снайперов констатировал, что недооценивать противника не следует. Как готовят российских снайперов в тыловой зоне СВО показал в сюжете «Звезды» корреспондент Павел Кольцов. Учебный процесс идет постоянно, навыки оттачиваются до автоматизма. Экспертное мнение и аналитика