Медведев уступил Синнеру в финале турнира ATP-500 в Пекине

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Российский теннисист Даниил Медведев (3-я ракетка мира) проиграл в финале турнира категории ATP-500 в Пекине представителю Италии Яннику Синнеру (7-е место мирового рейтинга). Поединок, который продолжался 2 часа 3 минуты, завершился со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

Итальянец три раза подал навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки. Россиянин сделал шесть эйсов и совершил четыре двойные ошибки. За весь матч у оппонентов на двоих было всего шесть брейк-поинтов (пять - на счету Янника, один - у Даниила), ни один из них не был реализован.

Эта победа над Медведевым стала первой для 22-летнего Синнера в карьере. После триумфа в Пекине спортсмен из Италии поднимется на четвертую строчку рейтинга ATP.

Напомним, в полуфинале Медведев одержал верх над немцем Александром Зверевым (6:4, 6:3). Синнер, в свою очередь, обыграл испанца Карлоса Алькараса (7:6 (7:4), 6:1).