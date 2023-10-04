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Медведев уступил Синнеру в финале турнира ATP-500 в Пекине

Максим Крюков
17:24 04.10.2023
Итальянец Янник Синнер обыграл россиянина Даниила Медведева, итоговый счет - 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).
Медведев уступил Синнеру в финале турнира ATP-500 в Пекине
© Фото: Zhang Chenlin, XinHua, Global Look Press
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Российский теннисист Даниил Медведев (3-я ракетка мира) проиграл в финале турнира категории ATP-500 в Пекине представителю Италии Яннику Синнеру (7-е место мирового рейтинга). Поединок, который продолжался 2 часа 3 минуты, завершился со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

Итальянец три раза подал навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки. Россиянин сделал шесть эйсов и совершил четыре двойные ошибки. За весь матч у оппонентов на двоих было всего шесть брейк-поинтов (пять - на счету Янника, один - у Даниила), ни один из них не был реализован.

Эта победа над Медведевым стала первой для 22-летнего Синнера в карьере. После триумфа в Пекине спортсмен из Италии поднимется на четвертую строчку рейтинга ATP.

Напомним, в полуфинале Медведев одержал верх над немцем Александром Зверевым (6:4, 6:3). Синнер, в свою очередь, обыграл испанца Карлоса Алькараса (7:6 (7:4), 6:1).

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