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Путин заявил, что мир избавляется от диктатуры, загоняющей в долги и кабалу

Сергей Лебедев
17:06 04.10.2023
Президент России отметил, что процесс построения многополярного миропорядка неизбежен и необходим.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Мир постепенно избавляется от диктатуры финансовой модели, при которой целые регионы лишаются ресурсов для развития, загоняются в кабалу и долги, а также превращаются в экономические колонии. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что такая перспектива мало кому нравится. Поэтому, по его словам, процесс построения многополярного миропорядка неизбежен и необходим.

Также Владимир Путин заявил, что люди, которые присваивают чужие деньги или активы, большим умом не отличаются.

Президент отметил, что никакая третья сторона не имеет возможности для того, чтобы вмешиваться в проведение платежей.

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