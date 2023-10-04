ТАСС: регистрация машин в ГИБДД затруднена из-за сбоя в системе

Официальной информации на этот счет в МВД пока нет.

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В Федеральной информационной системе ГИБДД произошел сбой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений затруднена.

Устранить неполадки пытаются профильные специалисты. Причины сбоя выясняют.

В то же время «Звезде» в МВД сообщили, что готовят разъяснение по этой ситуации, но пока официальной информации на этот счет нет.

Ранее Telegram-каналы сообщили об очередях в отделениях ГИБДД в разных регионах, а также о переносе приема граждан на другие дни.

Ранее начальник Госавтоинспекции Михаил Черников объяснил, что автомобилистов не будут штрафовать за большие планшеты на лобовых стеклах машин.