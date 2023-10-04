Эксперт Ульянов: россияне всегда найдут способ обойти блокировки в интернете

При этом преодолеть ограничения пытается небольшая часть пользователей интернета.

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Россияне, которым нужно получить доступ к запрещенной информации, все равно найдут способ обойти блокировки в интернете. Такое мнение в беседе с «360» высказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

«Было бы желание - возможность так или иначе найдется», - отметил эксперт.

Владимир Ульянов подчеркнул, что блокировки пытается обходить лишь небольшая доля пользователей интернета. Это якобы говорит об эффективности ограничений.

Накануне появилась информация, что Роскомнадзор намерен с 1 марта 2024 года блокировать в магазинах приложений VPN-сервисы, предоставляющие доступ к запрещенным ресурсам. Эти данные позже опроверг депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, в ведомстве готовится иной приказ - об ограничении поисковой выдачи VPN.