Хинштейн: Роскомнадзор планирует ограничивать поисковую выдачу VPN
Роскомнадзор готовит приказ об ограничении поисковой выдачи тех VPN, которые не фильтруют запрещенную информацию. Об этом заявил депутат Государственной думы России Александр Хинштейн, комментируя информацию о блокировке сервисов, предоставляющих доступ к заблокированным ресурсам.
«Вероятно, речь идет совсем о другой законодательной новации - ограничении поисковой выдачи тех VPN, которые нарушают закон», - сказал депутат.
Александр Хинштейн отметил, что Роскомнадзор уже сейчас может блокировать VPN-сервисы. Это, по его словам, происходит регулярно.
«Ни о каких других новых приказах, касающихся VPN, руководству РКН, с которым я связался, неизвестно», - добавил депутат.
Ранее РИА Новости со ссылкой на сенатора Артема Шейкина сообщило, что Роскомнадзор с 1 марта 2024 года планирует блокировать в магазинах приложений VPN-сервисы, которые предоставляют доступ к запрещенным ресурсам.