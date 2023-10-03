Хинштейн: Роскомнадзор планирует ограничивать поисковую выдачу VPN

Депутат прокомментировал информацию о блокировке сервисов, предоставляющих доступ к заблокированным ресурсам.

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Роскомнадзор готовит приказ об ограничении поисковой выдачи тех VPN, которые не фильтруют запрещенную информацию. Об этом заявил депутат Государственной думы России Александр Хинштейн, комментируя информацию о блокировке сервисов, предоставляющих доступ к заблокированным ресурсам.

«Вероятно, речь идет совсем о другой законодательной новации - ограничении поисковой выдачи тех VPN, которые нарушают закон», - сказал депутат.

Александр Хинштейн отметил, что Роскомнадзор уже сейчас может блокировать VPN-сервисы. Это, по его словам, происходит регулярно.

«Ни о каких других новых приказах, касающихся VPN, руководству РКН, с которым я связался, неизвестно», - добавил депутат.

Ранее РИА Новости со ссылкой на сенатора Артема Шейкина сообщило, что Роскомнадзор с 1 марта 2024 года планирует блокировать в магазинах приложений VPN-сервисы, которые предоставляют доступ к запрещенным ресурсам.