В стране и мире МО РФ показало кадры уничтожения украинских боевиков в районе Андреевки Контроль точности и результат работы артиллеристов осуществляли операторы БПЛА. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российские военные уничтожили украинские позиции и боевиков штурмовой бригады в районе Андреевки. Кадры артиллерийских ударов обнародовало Министерство обороны РФ. В описании к видео сказано, что артиллеристы «Южной» группировки войск уничтожили личный состав на опорных пунктах. Удары корректировались с помощью беспилотников. Ранее ведомство показало, как операторы FPV-дронов поразили позиции бригады ВСУ под Клещеевкой. На записи видно, как беспилотники на небольшой высоте приближаются к целям и поражают их - в этот момент раздаются взрывы. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика