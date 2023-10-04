МО РФ показало кадры уничтожения украинских боевиков в районе Андреевки
Контроль точности и результат работы артиллеристов осуществляли операторы БПЛА.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские военные уничтожили украинские позиции и боевиков штурмовой бригады в районе Андреевки. Кадры артиллерийских ударов обнародовало Министерство обороны РФ.
В описании к видео сказано, что артиллеристы «Южной» группировки войск уничтожили личный состав на опорных пунктах. Удары корректировались с помощью беспилотников.
Ранее ведомство показало, как операторы FPV-дронов поразили позиции бригады ВСУ под Клещеевкой. На записи видно, как беспилотники на небольшой высоте приближаются к целям и поражают их - в этот момент раздаются взрывы.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.