Россия до 2025 года развернет 12 комплексов обнаружения космических объектов

Продолжается работа по созданию РЛС системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми и Мурманской области.

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Более 12 новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов для обнаружения и распознавания космических объектов развернут на территории России до 2025 года. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«До 2025 года на территории России планируется развернуть более 12 новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов», - сообщили в ведомстве.

Вместе с тем, продолжается работа по созданию новейших радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми и Мурманской области. В настоящее время для перевооружения соединений и частей Космических войск ведутся около 50 конструкторских и исследовательских работ.

Сегодня военнослужащие Космических войск отмечают свой профессиональный праздник. Четвертого октября 1957 года началась эра освоения космоса - был запущен первый искусственный спутник Земли. Подготовкой, запуском и управлением занимались бойцы воинских формирований Космических войск. И сегодня они на страже безопасности страны. Специалисты этого вида войск следят за космическим пространством, фиксируют пуски ракет по всему миру, контролируют работу космических аппаратов и систему предупреждения о возможном ракетном нападении. На вооружении у Космических войск передовое и новейшее отечественное оборудование.