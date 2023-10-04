Космическим войскам России исполнилось 66 лет

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Сегодня они входят в состав Воздушно-космических сил особого назначения, Главного испытательного космического центра имени Германа Титова, Главного центра предупреждения о ракетном нападении, Главного центра разведки космической обстановки, а также воинских частей космодрома Плесецк. В зоне ответственности Космических войск наблюдение за обстановкой в космическом пространстве, выявление потенциальных угроз, предупреждение о ракетном нападении, запуск космических аппаратов и многое другое.

«В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2023 году специалистами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС обнаружены более 1500 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения», - сообщили в Минобороны России.

А еще осуществлен контроль за выводом на орбиты более 2274 космических аппаратов, обеспечено прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования около 450 космических объектов, выдано три предупреждения об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки.