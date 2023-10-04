Космическим войскам России исполнилось 66 лет
Специалисты Космических войск наблюдают за обстановкой в околоземном пространстве, выявляют угрозы, контролируют систему предупреждения о ракетном нападении, запускают космические аппараты.
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Военнослужащие Космических войск России отмечают свой профессиональный праздник. В этот день 66 лет назад с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель с первым искусственным спутником Земли, положив начало космической эры. Подготовка, запуск и управление аппаратом тогда легли на плечи специалистов воинских формирований Космических войск.