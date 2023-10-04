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Космическим войскам России исполнилось 66 лет

00:00 04.10.2023
Специалисты Космических войск наблюдают за обстановкой в околоземном пространстве, выявляют угрозы, контролируют систему предупреждения о ракетном нападении, запускают космические аппараты.
Космическим войскам России исполнилось 66 лет
© Фото: Минобороны России
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Военнослужащие Космических войск России отмечают свой профессиональный праздник. В этот день 66 лет назад с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель с первым искусственным спутником Земли, положив начало космической эры. Подготовка, запуск и управление аппаратом тогда легли на плечи специалистов воинских формирований Космических войск.

© Минобороны России

Сегодня они входят в состав Воздушно-космических сил особого назначения, Главного испытательного космического центра имени Германа Титова, Главного центра предупреждения о ракетном нападении, Главного центра разведки космической обстановки, а также воинских частей космодрома Плесецк. В зоне ответственности Космических войск наблюдение за обстановкой в космическом пространстве, выявление потенциальных угроз, предупреждение о ракетном нападении, запуск космических аппаратов и многое другое.

«В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2023 году специалистами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС обнаружены более 1500 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения», - сообщили в Минобороны России.

А еще осуществлен контроль за выводом на орбиты более 2274 космических аппаратов, обеспечено прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования около 450 космических объектов, выдано три предупреждения об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки. 

© Минобороны России

Боевые расчеты космодрома Плесецк провели три пуска ракет космического назначения класса «Союз-2» с тремя космическими аппаратами военного назначения. Военнослужащие Космический войск имеют на вооружении новейшие современные и модернизированные средства управления космическими аппаратами.

© Минобороны России

Активно разрабатываются перспективные системы и комплексы нового поколения. На боевом дежурстве стоят радиолокационные станции нового поколения «Воронеж». Системы предупреждения о ракетном нападении, созданные по технологии высокой заводской готовности, несут службу в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском, Красноярских краях.

«До 2025 года на территории России планируется развернуть более 12 новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов», - отметили в оборонном ведомстве.

В настоящие время для переоснащения соединений и воинских частей Космических войск перспективными образцами вооружения ведутся около 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию систем и комплексов нового поколения.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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