Акушер Милютина назвала отличие срочных контрацептивов от препаратов для аборта

Экстренная контрацепция является доступной, и у нее совершенно иной механизм, отметила врач.

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Акушер-гинеколог, репродуктолог Мария Милютина в беседе со «Звездой» объяснила, о каких именно препаратах для прерывания беременности идет речь в приказе Минздрава РФ.

Напомним, сегодня стало известно об ужесточении оборота таких таблеток. Теперь они входят в перечень ПКУ.

Милютина отметила, что не следует путать препараты для прерывания беременности с таблетками для экстренной контрацепции, которые нужно принять в течение первых дней после полового акта.

Экстренная контрацепция является доступной, ее никто ограничивать не собирается, и у нее совершенно иной механизм.

«Экстренная контрацепция - это когда взаимодействие эмбриона и матки еще не произошло. Только произошла овуляция, только произошел половой акт, мы не знаем, оплодотворилась яйцеклетка или нет», - сказала акушер.

Такие таблетки делают матку невосприимчивой к эмбриону, если все же произошло оплодотворение. Принимая такого рода препараты, женщина не дает беременности наступить.

«Препараты для прерывания беременности - это когда есть подтвержденный факт беременности, когда плодное яйцо уже в матке», - рассказала Милютина.

В результате приема препаратов происходит отторжение плодного яйца, беременность прерывается. Разница между этими событиями составляет порядка трех недель, добавила врач.