В России ужесточили оборот препаратов для прерывания беременности
Приказ Минздрава подписал глава ведомства Михаил Мурашко.
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В России ужесточили оборот препаратов для прерывания беременности. Соответствующий приказ Минздрава был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как утверждается, такие медикаменты теперь входят в перечень предметно-количественного учета (ПКУ).
Под документом поставил подпись глава ведомства Михаил Мурашко.
«Приказываю утвердить прилагаемый перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету», - приводит Life выдержку из документа.
Ранее президент России Владимир Путин обращал внимание на сложную ситуацию с рождаемостью в нашей стране. Глава государства также отметил, что этот показатель по отношению к прошлому году снизился.