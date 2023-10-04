В стране и мире В России ужесточили оборот препаратов для прерывания беременности Анна Назайкина Приказ Минздрава подписал глава ведомства Михаил Мурашко. © Фото: Olaf Döring, imageBROKER.com, Global Look Press Читайте нас на: В России ужесточили оборот препаратов для прерывания беременности. Соответствующий приказ Минздрава был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации. Как утверждается, такие медикаменты теперь входят в перечень предметно-количественного учета (ПКУ). Под документом поставил подпись глава ведомства Михаил Мурашко. «Приказываю утвердить прилагаемый перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету», - приводит Life выдержку из документа. Ранее президент России Владимир Путин обращал внимание на сложную ситуацию с рождаемостью в нашей стране. Глава государства также отметил, что этот показатель по отношению к прошлому году снизился. Экспертное мнение и аналитика