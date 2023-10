В стране и мире Политолог Маркелов заявил, что Украина в нынешнем состоянии в ЕС не попадет Владимир Рубанов Единства среди членов ЕС нет не только по поводу принятия Украины, но и по ее текущей поддержке, сказал эксперт. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Christoph Reichwein, dpa, Global Look Press Читайте нас на: Евросоюз должен оперативно-тактически мотивировать Украину тем, что она в любом виде войдет в это объединение, даже если от страны останется только Киев и Киевская область, заявил «Звезде» политтехнолог, политолог Сергей Маркелов. «Это нужно для того, чтобы она мобилизовалась, чтобы она видела “светлое будущее”, чтобы она не поддавалась панике, что стратегически за ее страданиями стоит евросоюзовская история», - сказал Маркелов. При этом никакого единства среди 27 нынешних членов ЕС нет не только по поводу принятия Украины и не только по поводу траншей, сказал политолог. Вообще все вопросы в Евросоюзе, включая тактическую помощь Киеву вооружениями, финансирование, находятся в состоянии большой недоговоренности и принимаются силой, манипуляциями и выкручиванием рук. «И по поводу вступления Украины - это будет длинная-длинная история. Кто говорит - 10 лет, кто говорит - 20, кто говорит - до конца года будет принципиально решен вопрос. Нужно смотреть, что делается на самом деле. Чиновники ЕС привыкли говорить одно, делать другое, в голове держать третье. Что делают? Понятно, что никакая Украина в таком состоянии, в котором она есть, ни в какой Евросоюз не попадет», - продолжил Маркелов. Поэтому Украину заливают «ржавым военным барахлом» и дают 10-20% от обещанной помощи, сказал эксперт. «А собрались - да, главы МИД собрались, сели в Киеве - ну и что? Незаметно прошло, ноль реакции прессы, чего собирались - никто ничего не понял. Еще раз сказали, что до последнего патрона будем помогать Украине», - сказал Маркелов. Колебания ЕС в отношении Украины будут максимальными, сказал политолог. Обещать будут все, что Украина просит, - это «политическая психотерапия» для Киева. В реальной жизни это будет выливаться в предоставление какой-то части обещанного. «Никакого единства в Евросоюзе на сегодня нет. Нет той привычной модели, где были драйверы: как скажет Германия - так и будет. Ни Макрон, ни Шольц не могут ничего сказать, и чтобы все “построились”. Сейчас весь Евросоюз - это сплошная серая, невротичная, раздерганная политическая масса», - заключил Сергей Маркелов. Ранее The Financial Times со ссылкой на семилетний проект бюджета ЕС написала, что Украина получит €186 млрд в течение семи лет из бюджета сообщества, если сможет вступить в Евросоюз. При этом многие страны - чистые получатели средств из бюджета Евросоюза - превратятся в чистых плательщиков, а субсидии фермерам в сообществе сократятся на 20%. Экспертное мнение и аналитика