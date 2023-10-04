В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Политолог Маркелов заявил, что Украина в нынешнем состоянии в ЕС не попадет

Владимир Рубанов
13:41 04.10.2023
Единства среди членов ЕС нет не только по поводу принятия Украины, но и по ее текущей поддержке, сказал эксперт.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Christoph Reichwein, dpa, Global Look Press
Читайте нас на:

Евросоюз должен оперативно-тактически мотивировать Украину тем, что она в любом виде войдет в это объединение, даже если от страны останется только Киев и Киевская область, заявил «Звезде» политтехнолог, политолог Сергей Маркелов.

«Это нужно для того, чтобы она мобилизовалась, чтобы она видела “светлое будущее”, чтобы она не поддавалась панике, что стратегически за ее страданиями стоит евросоюзовская история», - сказал Маркелов.

При этом никакого единства среди 27 нынешних членов ЕС нет не только по поводу принятия Украины и не только по поводу траншей, сказал политолог. Вообще все вопросы в Евросоюзе, включая тактическую помощь Киеву вооружениями, финансирование, находятся в состоянии большой недоговоренности и принимаются силой, манипуляциями и выкручиванием рук.

«И по поводу вступления Украины - это будет длинная-длинная история. Кто говорит - 10 лет, кто говорит - 20, кто говорит - до конца года будет принципиально решен вопрос. Нужно смотреть, что делается на самом деле. Чиновники ЕС привыкли говорить одно, делать другое, в голове держать третье. Что делают? Понятно, что никакая Украина в таком состоянии, в котором она есть, ни в какой Евросоюз не попадет», - продолжил Маркелов.

Поэтому Украину заливают «ржавым военным барахлом» и дают 10-20% от обещанной помощи, сказал эксперт.

«А собрались - да, главы МИД собрались, сели в Киеве - ну и что? Незаметно прошло, ноль реакции прессы, чего собирались - никто ничего не понял. Еще раз сказали, что до последнего патрона будем помогать Украине», - сказал Маркелов.

Колебания ЕС в отношении Украины будут максимальными, сказал политолог. Обещать будут все, что Украина просит, - это «политическая психотерапия» для Киева. В реальной жизни это будет выливаться в предоставление какой-то части обещанного.

«Никакого единства в Евросоюзе на сегодня нет. Нет той привычной модели, где были драйверы: как скажет Германия - так и будет. Ни Макрон, ни Шольц не могут ничего сказать, и чтобы все “построились”. Сейчас весь Евросоюз - это сплошная серая, невротичная, раздерганная политическая масса», - заключил Сергей Маркелов.

Ранее The Financial Times со ссылкой на семилетний проект бюджета ЕС написала, что Украина получит €186 млрд в течение семи лет из бюджета сообщества, если сможет вступить в Евросоюз. При этом многие страны - чистые получатели средств из бюджета Евросоюза - превратятся в чистых плательщиков, а субсидии фермерам в сообществе сократятся на 20%.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.