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FT: Украина получит 186 млрд евро в случае вступления в Евросоюз

Владимир Рубанов
10:03 04.10.2023
Расширение Евросоюза приведет к тому, что многие страны станут больше платить в бюджет сообщества, чем получать оттуда, показывает проект 7-летнего бюджета ЕС.
FT: Украина получит 186 млрд евро в случае вступления в Евросоюз
© Фото: Monika Skolimowska, dpa, Global Look Press
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Если Украина сможет вступить в Евросоюз, это позволит ей получить €186 млрд из бюджета сообщества в течение 7 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на The Financial Times. Издание делает такие выводы из проекта бюджета Евросоюза, который рассчитан на семь лет с учетом вступления новых членов.

Проект предполагает, что в ЕС войдут Украина, Молдова, Грузия и шесть западнобалканских государств. Чиновники ЕС оценили финансовые последствия от такого расширения. Расчеты показали, что после этого целый ряд государств - членов объединения впервые станут нетто-плательщиками (страны Евросоюза, чей вклад в бюджет ЕС превышает выплаты из его кассы).

Киев сможет получить €96,5 млрд евро в рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС, а еще €61 млрд - из фонда сплочения ЕС на сокращение экономических и социальных различий и содействия устойчивому развитию.

Сейчас статус кандидата в Евросоюз имеют восемь государств: Албания, Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Молдавия, Украина, а также Босния и Герцеговина. Присоединение девяти членов обойдется бюджету Евросоюза в €256,8 млрд.

Еще одним следствием расширения станет сокращение на одну пятую субсидий фермерам нынешних стран - членов ЕС. Предполагается, что такая процедура расширения может затянуться больше чем на десяток лет и решительно изменит финансовый баланс внутри блока.

В частности, «решительные изменения» могут обернуться значительным увеличением бюджетных взносов от богатых государств, таких как Германия, Франция и Нидерланды. В целом всем странам - членам придется больше платить и меньше получать из бюджета Евросоюза.

Ранее сообщалось, что ЕС к декабрю объявит о переговорах с Киевом по вступлению в объединение. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что киевские власти обязаны заставить украинское общество «работать» для того, чтобы страна стала членом ЕС.

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