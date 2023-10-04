Россиянам разрешили 60 дней находиться в Таиланде без визы

Чтобы продлить срок пребывания, нужно обратиться в иммиграционную службу с паспортом и заявлением.

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Граждане России, которые приехали в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу, теперь могут продлить срок своего пребывания в этой стране еще на 30 дней, сообщило генконсульство России в Пхукете. Раньше продлить этот срок можно было лишь на семь дней.

Для этого россиянам нужно обратиться в иммиграционную службу с паспортом и заявлением. Стоимость услуги составляет 1 900 батов ($51).

Новый порядок продления срока временного пребывания в королевстве для граждан России введен приказом начальника иммиграционной службы Таиланда с 30 сентября 2023 года, говорится в сообщении. Он действует с этой даты.

Ранее сообщалось, что правительство Таиланда планирует увеличить срок безвизового пребывания в стране туристов из России до 90 дней. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал рост туристического потока россиян в эту страну после возобновления авиасообщения осенью 2022 года.