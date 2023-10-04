Захарова предположила, что Европе понадобится «ядерная Украина»

ЕС не реагирует на заявления Зеленского на Мюнхенской конференции о необходимости получить ядерный статус, отметила официальный представитель МИД РФ.

© Фото: Захарова MFA Russia, Global Look Press

ЕС не реагирует на заявления Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции о необходимости для Киева получить ядерный статус, отметила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, не исключено, что Евросоюзу «понадобится ядерная Украина».

Киевский режим не может контролировать «базовые вещи» у себя в стране, не может «управлять друг другом, самими собой» сказала Захарова.

«Вы можете себе представить Украину с ядерным оружием? Туда, в гущу, еще и оружие массового уничтожения поставить?» - заявила она.

Но поскольку у власти в странах ЕС находятся люди вроде главы МИД Германии Анналены Бербок, это возможно, считает представитель МИД России.

«Я не исключаю, что в этом театре абсурда им понадобится еще и ядерная Украина. Они же об этом говорили. Или они, по крайней мере, не одергивали Зеленского, когда он такую глупость заявил», - сказала Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России обвинила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен во лжи, после того как та заявила о намерении России применить ядерное оружие после Хиросимы.