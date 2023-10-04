В РФ впервые в мире пересадили костный мозг ребенку с синдромом Клерикузио

Во всем мире известны лишь несколько сотен пациентов с такой патологией.

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Российские медики первыми в мире провели успешную пересадку костного мозга ребенку с редким заболеванием - синдромом Клерикузио, сообщает пресс-центр Российской детской клинической больницы. Шестилетнего мальчика из Брянской области прооперировали врачи отделения трансплантации костного мозга РДКБ.

Во всем мире известны лишь несколько сотен пациентов с такой патологией. Синдром Клерикузио вызывает генетические изменения, иммунодефицит, снижение противоопухолевой защиты организма, провоцирует риск развития лейкозов и других злокачественных новообразований.

У пациентов могут быть аутоиммунные реакции, тугоухость, нарушения развития скелета, пестрые участки пигментации и депигментации на коже.

Мальчик с рождения страдал от постоянных и долгих болезней. Был риск развития острого миелобластного лейкоза. Врачи, которые специализируются на выживании детей с орфанными заболеваниями, назначили ребенку такое лечение впервые в мире. Донором стала его сестра.

Трансплантация дала хороший результат. Донорский костный мозг функционирует в полном объеме. Иммунная система ребенка пришла в норму, у него прекратились заболевания кожи. Сейчас он приезжает в РДКБ на обследования.

Ранее кардиохирурги Центра Бакулева показали уникальную операцию на сердце, которую они проводят без наркоза, не вскрывая грудную клетку и не останавливая сердце.