Боеприпасы и форму ВСУ обнаружили в многоквартирном доме в ДНР

В частности, в тайнике находились выстрелы, гранаты и патроны.

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Силовики обнаружили схрон с боеприпасами и личными вещами украинских военных в одном из многоквартирных домов в ДНР. Об этом «Звезде» сообщили в республиканском УФСБ.

Тайник нашли в населенном пункте Владимировка Волновахского района Донецкой Народной Республики.

Среди находок - шесть выстрелов ПГ-7В, три гранаты Ф-1, восемь гранат РГД-5, патроны и форма ВСУ.