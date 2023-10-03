Российские артиллеристы ударили по опорнику ВСУ в районе Белогоровки
Опорный пункт вскрыт разведкой и после доразведки операторами БПЛА уничтожен точным ударом артиллеристов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Артиллеристы «Южной» группировки войск ударили по опорному пункту Вооруженных сил Украины в районе Белогоровки. Об этом заявило Министерство обороны РФ, сопроводив сообщение видеокадрами.
В описании сказано, что украинский опорник вскрыли разведчики. После доразведки с помощью беспилотников по нему нанесли точный удар. Опорный пункт противника был уничтожен.
Ранее ведомство показало, как операторы БПЛА сбрасывают гранаты прямо на окопы и технику ВСУ на Артемовском направлении, заставляя противника в панике бежать с позиций.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.