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Бойцы ВДВ из Новороссийска показали кадры боя на опорном пункте ВСУ

05:00 04.10.2023
Десантники подобрались к врагу вплотную малыми группами и открыли шквальный огонь по его позициям.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Бойцы Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск в зоне проведения спецоперации обнаружили в лесопосадке и уничтожили взводный опорный пункт украинских националистов. Кадры боевой работы штурмовиков публикует Минобороны России.

Противника обнаружили на Запорожском направлении, после чего провели доразведку при помощи беспилотников. Враг не успел оказать организованного сопротивления и был уничтожен российскими десантниками. В ходе выполнения задач в рамках спецоперации российские бойцы регулярно используют тактику скрытного перемещения небольшими группами. Для противника они остаются незаметными и могут вплотную приблизиться к его позициям.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения наблюдательного пункта националистов на правом берегу Днепра десантниками Новороссийского соединения. Стреляли управляемыми ракетами из ПТРК «Корнет». Боевики засели в заброшенных дачах, по которым десантники открыли прицельный огонь.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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