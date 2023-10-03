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В Конгресс США подали ходатайство об отстранении Маккарти с поста спикера

Елизавета Кондрикова
04:21 03.10.2023
Кевин Маккарти мгновенно ответил на новость о попытке его отставки, написав «давайте» в своем аккаунте в социальных сетях.
В Конгресс США подали ходатайство об отстранении Маккарти с поста спикера
© Фото: Annabelle Gordon - CNP, Consolidated News Photos Globallookpress
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Член палаты представителей США от республиканской партии Мэтт Гетц в понедельник подал резолюцию в Конгресс США с прошением начать голосование по вопросу отстранения Кевина Маккарти от должности спикера, сообщили в агентстве Associated Press.

«У меня достаточно республиканцев, и к этому моменту на следующей неделе произойдет одно из двух: Кевин Маккарти не будет спикером Палаты представителей, или он станет спикером Палаты представителей, работая в угоду демократам», - цитирует агентство слова конгрессмена.

Объявляя о своей резолюции, Гетц назвал должность спикера «вакантной». При этом его ходатайство является «привилегированным», то есть приоритетным над другими делами палаты, оно должно быть рассмотрено в течение двух законодательных дней.

Кевин Маккарти, в свою очередь, достаточно оптимистично относится к попытке поставить под сомнение эффективность его управления палатой представителей. Всего через несколько минут после объявления о резолюции Гетца он написал «давайте, продолжайте в том же духе» в своем аккаунте в X (бывш. Twitter).

Напомним, в последнее время Конгресс США в особенности занимает вопрос продолжения или сокращения помощи Киева. В конце сентября стало известно о внесении резолюции о сокращении средств бюджета на военную помощь киевскому режиму. Конгрессмен Гетц добивался полного сокращения средств на помощь Украине, однако не получил необходимой поддержки в палате представителей США. При этом политик добавил, что он проигрывает при голосовании, но выигрывает в спорах.

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